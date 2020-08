FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST1CT XFRA KYG211461085 CHOW TAI FOOK JEWEL. HD 1 0.013 EURLTO XFRA USY5217N1183 LARSEN+TOUBRO GDR/1 IR 2 0.090 EURWED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.338 EURMWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.506 EURIDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC. 0.566 EURBTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.072 EURH09 XFRA SG2D00968206 HUTCHISON PORT HLDGS UTS 0.005 EURSIT4 XFRA SG1T75931496 SINGAPORE TELE. SD-,15 0.034 EURUIM9 XFRA LU0446734872 UBS-ETF-MSCI CANADA CDAD 0.314 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.003 EURUBUD XFRA IE00B7KMNP07 UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL 0.034 EURXFRA XS2166345608 LDKRBK.BAD MTN 20/23FLRYGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.211 EUR4IK XFRA BMG0772R2087 THE BK N.T.BUTTERF.+S.NEW 0.371 EUR40U XFRA AU0000022477 NB GLOBAL CORP.INCOME TR. 0.004 EURWB3 XFRA US95123P1066 WEST BANCORPORATION INC. 0.177 EUR