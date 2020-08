FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMELGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10SB2 XFRA KYG810871015 SHIRBLE DEP.STOR.CN HD-10ZESM XFRA FR0010900076 AMUNDI ETF EUROSTOXX S.C.540P XFRA FR0010821850 AM.ETF S.G.B.EOM.B.I.G.D.540B XFRA FR0010791137 AMUNDI ETF MSCI EUR MAT.18MD XFRA FR0010756072 AMUNDI ETF LE.EO ST.50 D.540C XFRA FR0010713735 AMUNDI ETF MSCI EU.CO.SE.540D XFRA FR0010688234 AMUNDI ETF MSCI EU.UTIL.18M8 XFRA FR0010688218 AMUNDI MSCI ETF EU.IND.CD6G XFRA FR0010688184 AMUNDI ETF EU. DISC.18M5 XFRA FR0010688168 AMUNDI ETF EU STAP.CIDA XFRA BRCMIGACNPR3 CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB-HO0 XFRA AU000000HRN5 HORIZON GOLD LTDGCI1 XFRA FR0010655720 AMUNDI ETF MSCI ITALYBZA XFRA IT0005084717 EPRICE S.P.A.2FY XFRA US78413T1034 SB ONE BANCORPSP4N XFRA US0044682039 ACHIEVE LIFE SCIE. DL-001