FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.08.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.08.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

6WT XFRA KYG9722R1011 WISE TAL.INF. T. DL-,0001

NF4 XFRA DE000A1MME74 NETFONDS AG VNA O.N.

TONGDAO LIEPIN GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de