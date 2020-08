Zucker hebt bekanntlich die Stimmung, die der Anleger nach der Vorstellung aus Ende letzter Woche ganz bestimmt. Denn, nach einer mehrwöchigen Konsolidierungsphase kam es am letzten Handelstag der abgelaufenen Woche zu einem eindeutigen Ausbruch über einen kurzfristigen Horizontalwiderstand bei 12,25 US-Cent, sodass sich Zucker nun in einer regulären zweiten Kaufwelle in Richtung des 61,8 % Fibonacci-Retracements befinden dürfte. Nun ist die Signallage mehr als eindeutig. Wer sich bereits in der abgelaufenen Woche engagiert hatte, sollte aber am Stopp-Management einige Stellschrauben nachjustieren. Aber auch noch nicht investierte Anleger können von einem weiteren Anstieg profitieren.

Stopps nachziehen

Einstiegsvoraussetzung für ein weiteres Long-Signal war der Ausbruch über das Widerstandsniveau der letzten Wochen von 12,25 US-Cent. Dieses wurde ohne Zweifel in der abgelaufenen Woche aktiviert, sodass nun wieder das 61,8 % Fibonacci-Retracement ...

