Anleger, welche gerade in der Hochphase der Euphorie den Einstieg in Brennstoffzellenaktien gewagt hatten, mussten in den letzten Wochen auf teils recht heftige Korrekturen zurückblicken. Titel wie PowerCell Sweden, Nel ASA oder auch Ballard Power hatten seit Ende Juni herbe Rückschläge und wieder einmal sehen wir eine gesunde Branchenrotation.

