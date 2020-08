Die Sommermonate gelten als eine schwierige Phase für Anleger. Während etwa der DAX seit 1960 immerhin 5,9 Prozent pro Jahr an Wert hinzugewonnen hat, ging es im August/September durchschnittlich um 2,1 Prozent bergab. An den US-Börsen sieht das Bild ähnlich aus. Für Anleger bedeutet das vor allem eins: Erhöhte Vorsicht ist geboten.Wer sich im Jahr 1960 mit einem Startkapital von 1000 Euro an die Börse gewagt hat, dabei jedoch nur in den beiden Sommermonaten August und September in den DAX investiert ...

