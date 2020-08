Der Chemieriese BASF wurde im Vorfeld der letzten Hauptversammlung zum Teil hart für sein sehr hohes Engagement in China kritisiert, da dadurch die Abhängigkeit von einem einzelnen Markt zu hoch sein könnte. Doch die Lokomotive der Weltwirtschaft scheint sich weiter zu erholen, wovon natürlich BASF deutlich profitieren dürfte. So bleibt die Industrie im Reich der Mitte auf Erholungskurs. Nachdem in der Vorwoche bereits der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Statistikamtes eine deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...