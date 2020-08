Rüsselsheim am Main (ots) -- Florian Kraft übernimmt zum 1. August 2020 die Vertriebsdirektion bei PEUGEOT Deutschland- Der Automobilexperte verfügt über langjährige internationale Erfahrung Florian Kraft wird zum 1. August 2020 neuer Vertriebsdirektor bei PEUGEOT Deutschland. Der Automobilexperte war zuvor mehrere Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Nissan tätig und verfügt über eine ausgeprägte Vertriebserfahrung im In- und Ausland. Er übernimmt die Vertriebsdirektion von Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland, der die Position bislang in Doppelfunktion innehatte.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Wir freuen uns, mit Florian Kraft einen überaus versierten Vertriebsexperten für die Marke PEUGEOT gewonnen zu haben. Florian Kraft ist ein international erfahrener Manager, der den deutschen Automobilmarkt bestens kennt und die Marke PEUGEOT in Deutschland weiter stärken wird."Florian Kraft stieg nach seinem Studium in Paris und Nancy als Assistant Manager bei Total Deutschland ins Berufsleben ein und verantwortete dort die Optimierung der Logistikprozesse. Im Anschluss wechselte er als stellvertretender Programmmanager zu Renault SA und arbeitete in dieser Funktion in Paris und Seoul. Nach Stationen bei der Behörde für nukleare Sicherheit in Straßburg und bei der französischen Botschaft in Moskau kam Florian Kraft zu Nissan, zunächst als General Manager in Dubai und Yokohama. Zuletzt verantwortete er beim Nissan Center Europe die Sparte Netzwerkentwicklung und Kundenzufriedenheit.Florian Kraft spricht neben Deutsch als Muttersprache auch Französisch auf Muttersprachlerniveau und zudem fließend Englisch und Russisch. Er berichtet in seiner neuen Position direkt an Haico van der Luyt, Geschäftsführer PEUGEOT Deutschland GmbH.Pressekontakt:Silke RosskothenLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: 01525 6600832Mail: silke.rosskothen@peugeot.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6984/4668412