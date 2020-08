Im Juli verteuerte sich der Goldpreis um mehr als elf Prozent. Noch besser lief es für den Krisenschutz im August 2011.Während in den vergangenen Jahren vor allem die Terminmärkte die Richtung des Goldpreises vorgegeben hatten, scheint an den Goldmärkten derzeit der ETF-Sektor die "erste Geige zu spielen". Allein in den vergangenen vier Wochen gab es laut World Gold Council Nettozuflüsse in Höhe von knapp 135 Tonnen zu vermelden. Seit dem Jahreswechsel flossen sogar fast 753 Tonnen in die ...

