Mit rd. 680 Firmen, einem Umsatz von 5 Mrd. Euro und Forschungsausgaben von über 1 Mrd. Euro gehört die Biotechnologie zu den eher kleineren Branchen Deutschlands. Doch der Ruf der Branche ist hervorragend und der Sektor bietet schon jetzt über 50?000 Menschen hierzulande sichere, gut bezahlte Arbeit. Das Problem bleibt die Bereitstellung von Wagniskapital, weshalb junge Firmen oft den Gang nach Übersee antreten (s. "Unsere Meinung" auf S.?1). Doch es gibt eine Reihe von Unternehmen, die für Anleger mit einer gewissen Risikobereitschaft interessant sind. Wir stellen drei deutsche Hoffnungsträger näher vor.Es läuft gerade bei Biontech. Mit dem Verkauf von 5,5 Mio. Anteilscheinen flossen vor Wochenfrist brutto 512 Mio. US-Dollar in die Kasse. Gleichzeitig startet bei einem zusammen mit Pfizer entwickelten Corona-Wirkstoff in Rekordzeit die klinische Wirksamkeitsprobe an 30 000 globalen Teilnehmern. Im Oktober könnte feststehen, ob BNT162b2 vor einer Corona-Ansteckung schützt. Im Wettlauf mit dem Konkurrenten Moderna liegt das deutsch-amerikanische Forschungspaar damit gleichauf. Wir haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...