Mit einem Kurssprung von über 10 Prozent dürften heute die Aktien des Windanlagenbauers Nordex in die neue Handelswoche starten. Die Papiere, die letzten Freitag bei 8,77 Euro aus dem Handel gingen, wechseln wenige Minuten vor Handelsstart bei Lang & Schwarz bei Kursen um die 9,65 Euro den Besitzer. Vorbörslich gab Nordex heute bekannt, dass man das europäische Projektentwicklungsportfolio im Umfang von 2,7 GW an den Energiekonzern RWE verkaufen will. Das betrifft Projekte "verschiede..

Den vollständigen Artikel lesen ...