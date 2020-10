Kurssprung bei Nordex: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Nachdem die Aktie des Herstellers von Windkraftanlagen Nordex (ISIN: DE000A0D6554) am 17.9.20 bei 12,10 Euro den höchsten Stand seit dem Corona-Crash erreicht hatte, gab die Aktie im schwachen Börsenumfeld bis zum 25.9.20 um 16 Prozent auf bis zu 10,19 Euro nach. In weiterer Folge konnte die Aktie wegen der positiven Auftragslage die Verluste wieder aufholen. Die Nachricht des Unternehmens, einen Großauftrag über die Lieferung von 62 Turbinen für einen Windpark in den USA, der bereits in einem Jahr fertig gestellt sein soll, verhalf dem Aktienkurs im frühen Handel des 6.10.20 zu einem 6-prozentigen Kurssprung.

Kann die Nordex-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages mit 12,71 Euro auf dem höchsten Niveau seit dem Märztief notierte, in den nächsten Wochen ihr 52-Wochenhoch bei 13,10 Euro überwinden und danach auf 13,50 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rentieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 13,00 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Nordex-Aktie mit Basispreis bei 13,00 Euro, Bewertungstag 16.12.20, BV 1, ISIN: DE000HZ5DAM9, wurde beim Nordex-Aktienkurs von 12,71 Euro mit 0,84 - 0,88 Euro gehandelt.

Kann die Nordex-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 13,50 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,21 Euro (+38 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 11,90 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,90 Euro, BV 1, ISIN: DE000UE19KE6, wurde beim Aktienkurs von 12,71 Euro mit 1,00 - 1,04 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Nordex-Aktie auf 13,50 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,60 Euro (+54 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 11,501 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,501 Euro, BV 1, ISIN: DE000UE2TUB1, wurde beim Aktienkurs von 12,71 Euro mit 1,46 - 1,50 Euro taxiert.

Kann sich die Nordex-Aktie in Kürze auf 13,50 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,99 Euro (+33 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nordex-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nordex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de