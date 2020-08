In der vergangenen Woche hat Microsoft (WKN: 870747) trotz der durch das Coronavirus verursachten Herausforderungen bessere Ergebnisse für das vierte Quartal erzielt als erwartet. Darüber hinaus ist der Technologieriese dank seiner enormen Investitionen und des erfolgreichen Übergangs zum Cloud Computing langfristig auf Wachstum eingestellt. Aber ist die Microsoft-Aktie mit nur 6 % unter ihren Allzeithochs und einem Plus von 43 % in den letzten zwölf Monaten ein guter Kauf? Starke Ergebnisse und ...

