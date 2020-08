Einige Analysten gehen davon aus, dass sich das Kaufverhalten der Apple-Kunden nach den durch das Coronavirus bedingten Schließungen der Apple-Geschäfte verändern wird. Daraus leiten sie Hoffnungen für die Aktie ab. Zudem gab es Quartalszahlen - was schliessen wir daraus? Apple-News im Überblick Apple kündigte zudem an, ab sofort das iPhone 11 in Indien und nicht mehr in China zu produzieren. Für die Aktie sind wir grundsätzlich optimistisch gestimmt. ...

