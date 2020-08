Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Veröffentlichungen der Einkaufsmanagerindices in Italien und Spanien sowie des ISM-Indexes in den USA dürften heute nur für mäßige Impulse am Rentenmarkt führen, so die Analysten der Helaba.Vielmehr werde die Risikoaversion durch die aktuellen Corona-Infektionszahlen beeinflusst. Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe zum Wochenschluss zunächst weitere Gewinne verzeichnet und bei 178,01 das höchste Niveau seit Mitte März markiert. Mit dem Ausbruch aus der seit einem Monat bestehenden Seitwärtsrange bei 177,00 hätten sich die Indikatoren im Tageschart aufgehellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...