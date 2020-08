Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der Reisekonzern Tui hat mit der Flugzeugleasinggesellschaft BOC Aviation Ltd eine Sale-and-Leaseback-Vereinbarung über fünf neue Boeing 737-Max-8-Maschinen geschlossen. Das heißt, die Flugzeuge werden an BOC verkauft und wieder zurückgemietet. Die Vereinbarung habe einen Wert von 226 Millionen US-Dollar, teilte die in London börsennotierte Tui AG mit. Die erste 737 Max-8 solle im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 ausgeliefert werden, das im Oktober beginnt. Die Lieferung der restlichen vier Maschinen werde noch vor der Sommersaison 2021 erwartet.

Das Flugzeugmodell von Boeing hat nach zwei Abstürzen seit März vergangenen Jahres weltweit Flugverbot.

Der Reisekonzern teilte weiter mit, er gehe davon aus, weitere Sale-and-Leaseback-Finanzierungen für zukünftig zur Auslieferung anstehende Maschinen abzuschließen. Anfang Juni hatten sich Tui und der Hersteller Boeing auf eine spätere Auslieferung der 61 bestellten 737 Max verständigt, so dass Tui in den nächsten Jahren weniger Flugzeuge von Boeing abnehmen wird als geplant.

Zum Zeitpunkt der Verhängung des Flugverbots waren in den Tui-Airlines 15 Max-Flugzeuge in der Flotte, acht weitere waren zur Auslieferung im Jahr 2019 vorgesehen.

