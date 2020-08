FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Montag im Verlauf etwas leichter. Gleich am Vormittag stehen die wichtigen PMIs auf der Agenda. So erwarten die Markstrategen der DZ Bank, dass die PMIs von Italien und Spanien eine Andeutung auf den Verlauf der künftigen wirtschaftlichen Erholung und somit einen Ausblick auf das dritte Quartal geben. Die DZ Bank geht davon aus, dass die Einkaufsmanager-Indizes mit Indexwerten von 52,8 für Spanien und 51,8 für Italien zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie wieder im expansiven Bereich liegen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 13 Ticks auf 177,36 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 177,48 Prozent und das Tagestief bei 177,24 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.788 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt dagegen 2 Ticks auf 135,18 Prozent.

August 03, 2020 02:47 ET (06:47 GMT)

