Der Euro hat am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar schwächer tendiert. Gegen 8.40 Uhr stand er bei 1,1753 Dollar. In New York hatte er am Freitag gegen 21.00 Uhr bei 1,1786 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) wiederum hatte ihren Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1848 (Donnerstag: 1,1743) Dollar festgesetzt.Trotz der leichten Gegenbewegung bleib die Gemeinschaftswährung ...

