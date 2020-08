Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinesischer Industrie-PMI steigt im Juli auf Neunjahreshoch

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juli dank der steigenden Produktion und Inlandsnachfrage weiter belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor stieg auf 52,8 (Juni: 51,2) Punkte, den höchsten Stand seit mehr als neun Jahren. "Nachfrage und Angebot im verarbeitenden Gewerbe erholten sich weiter, aber die Nachfrage in Übersee blieb gedämpft", sagte Caixin-Ökonom Wang Zhe laut der Mitteilung.

Spahn für Corona-Tests schon vor der Einreise

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Einreiseerlaubnis für Rückkehrer aus Risikogebieten von einem negativen Corona-Test abhängig machen. Es müsse das Ziel sein, "dass wir gemeinsam in Europa ganz grundsätzlich sagen, wer aus Drittstaaten, aus Risikogebieten einreist, der muss vor der Einreise einen Test machen, der negativ ist", sagte Spahn im ARD-Morgenmagazin. Dies müsse genauso verlangt werden wie etwa ein Visum an der europäischen Grenze. Ein solcher Schritt müsse "mittelfristig" erfolgen, "und das heißt in den nächsten Wochen".

Paul-Ehrlich-Institut zuversichtlich für Corona-Impfstoff

Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, hat sich zuversichtlicht geäußert, dass es zeitnah einen Impfstoff gegen das Corona-Virus geben wird. "Wir haben aus den ersten klinischen Prüfungen Ergebnisse erhalten, die zeigen, dass einige Impfstoffe tatsächlich eine spezifische Immunreaktion beim Menschen gegen SARS-CoV-2 erzeugen können. Das sind sehr gute Neuigkeiten", sagte Cichutek in einem ZDF-Interview.

Söder: Union sollte sich bis März Zeit lassen für Kanzlerkandidaten

Die Union sollte sich nach Überzeugung von CSU-Chef Markus Söder mehr Zeit für die Nominierung des gemeinsamen Kanzlerkandidaten nehmen. "Vielleicht wäre März ganz gut", sagte Söder im ARD-Sommerinterview. "Corona verschiebt alles und führt auch dazu, dass wir alle Zeitachsen überdenken müssen", sagte der bayerische Ministerpräsident.

Zahl der weltweiten Corona-Infektionen steigt auf über 18 Millionen

Die Zahl der weltweit registrierten Corona-Infektionen ist in der Nacht zum Montag auf über 18 Millionen gestiegen. Dies geht aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP hervor, die sich auf offizielle Angaben von Regierungen und Behörden stützt. Demnach wurden innerhalb von nur vier Tagen 1 Million neue Corona-Fälle registriert. Insgesamt starben weltweit 688.000 Menschen an Covid-19.

US-Virenexpertin warnt vor "neuer Phase" der Corona-Pandemie in den USA

Die US-Virenexpertin Deborah Birx hat vor einer "neuen Phase" der Corona-Pandemie in den USA gewarnt. Die ländlichen Regionen seien inzwischen von dem Virus genauso bedroht wie die Großstädte, sagte die Leiterin der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses dem Sender CNN. Örtliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie begännen zu wirken, doch "was wir heute sehen, unterscheidet sich von März und April".

Venezuelas wichtigste Oppositionsparteien verkünden Boykott der Parlamentswahl

Die wichtigsten Oppositionsparteien in Venezuela wollen die für Dezember angesetzte Parlamentswahl boykottieren. In einer gemeinsamen Erklärung warfen sie Präsident Nicolás Maduro vor, keinen fairen Wahlkampf zuzulassen und den Urnengang fälschen zu wollen. Die Erklärung wurde von 27 Parteien und Organisationen unterzeichnet.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kfz-Absatz Juli -20,4% gg Vorjahr

Schweiz Juli Verbraucherpreise -0,2% gg Vormonat

Schweiz Juli Verbraucherpreise -0,9% (PROGNOSE: -1,2%) gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Juli +2,07% gg Vorjahr (Juni: +2,26%)

