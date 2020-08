Pressemitteilung der Nordex Group SE:

Nordex Group gibt möglichen Verkauf ihres europäischen Projektentwicklungs-Portfolios von 2,7 GW an RWE bekannt

- Das 2,7-GW-Portfolio umfasst Projekte in Frankreich, Spanien, Schweden und Polen

- Deutliche Stärkung der Kapitalstruktur der Nordex Group

- Zufluss an Barmitteln in Höhe von 402,5 Mio. EUR vor Abzug üblicher Gebühren, Steuern etc.

- Weitere Unterstützung der Wachstumsaussichten, untermauert durch starkes Auftragsbuch

Die Nordex Group nutzt das aktuelle Marktumfeld, dass von hohem Investoreninteresse an in der Entwicklung befindlichen Projekten geprägt ist, und hat beschlossen, die Wertschöpfung ...

