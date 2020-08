Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Wann geht die Welt unter? Wann attackieren Aliens unseren Planeten? Es gibt viele Zukunftsszenarien: Den meisten jagen diese Angst ein, andere bleiben scheinbar entspannt und andere wiederum schalten den Prepper-Modus ein und bereiten sich schon einmal auf die Apokalypse vor. Der Journalist Mike Pearl hat zahlreiche mögliche Ereignisse mal genau unter die Lupe genommen und zeigt mit Hilfe von Experten, was in solchen Fällen passieren würde. Und eins wird in "Was wirklich passiert, wenn..." klar: Es ist alles halb so wild! Helke Michael mit unserem aktuellen Audible Hörbuch-Tipp.Sprecherin: Der Gedanke an die Zukunft macht vielen ganz schön Angst! Was wäre, wenn ein Atomkrieg ausbrechen, Fische und Bienen komplett aussterben würden? Und was wäre, wenn wir alle unsterblich wären? Selbst scheinbar positive Gedankenspiele verunsichern viele. So ging es auch Mike Pearl, der sich mutig seiner Angst stellt.O-Ton 1 (Was wirklich passiert, wenn..., 25 Sek): Seit die Beschäftigung mit spekulativen Szenarien zu meinem Beruf geworden ist, habe ich daran gearbeitet, wann immer ich auf irgendetwas unwillkürlich mit Angst reagiere, mich am Riemen zu reißen und nach möglichen Ergebnissen und tatsächlichen Auswirkungen auf die Welt zu forschen, anstatt gleich die Apokalypse heraufzubeschwören. Oder, wenn ich tatsächlich mit der Möglichkeit der Apokalypse rechnen muss, dann frage ich mich, ob das wirklich so schlimm wäre.Sprecherin: Dank Hollywood haben wir alle ja schon viele Bilder davon im Kopf, wie die Welt untergehen könnte oder was passiert, wenn wissenschaftliche Experimente aus dem Ruder laufen. Ein Grund zur Panik? Nein! Denn:O-Ton 2 (Was wirklich passiert, wenn..., 20 Sek): Was wirklich passiert, wenn der erste echte Jurassic Park eröffnet wird. Noch in diesem Jahrhundert? Erstaunlicherweise durchaus denkbar. Plausibilität: 3/5 Muss man davor Angst haben? Auf unterhaltsame Weise, Ja. Sollte man deshalb seine Lebensgewohnheiten ändern? Nein.Sprecherin: Eine ebenso spannende Frage ist: Auf welchem Planeten werden wir mal leben, und übernimmt eigentlich die Krankenkasse die Kosten für eine Geburt auf dem Mond? Wahrscheinlich eher nicht. Eins ist aber sicher:O-Ton 3 (Was wirklich passiert, wenn..., 21 Sek): Wird für das Mondbaby in den amtlichen Formularen die Nationalität "Mond" eingetragen? (...) Es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass jenes Land, dem die Mutter entstammt, "den Anspruch erheben würde, dieses Kind als Bürger dieses Staates zu registrieren, denn andernfalls würde man anfangen, die eigenen Staatsbürger zu verlieren, und dadurch auch die Möglichkeit einbüßen, sie zu besteuern."Abmoderationsvorschlag: Vieles bleibt also gleich und bei genauem Hinsehen wird klar: Die meisten Szenarien sind gar nicht mehr so beängstigend. Die Zukunft ist besser als ihr Ruf! Die ungekürzte Hörbuch-Fassung von "Was wirklich passiert, wenn..." von Mike Pearl gibt's bei Audible zum Download - und mehr Infos dazu unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp (http://www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp).Pressekontakt:Audible GmbHSilvia JonasTel.: 030-310 191 132Mail: silvia.jonas@audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56459/4668471