Der Missbrauch mehrerer hochkarätiger Accounts hat das Vertrauen in die Sicherheitsmaßnahmen von Twitter erschüttert. Hauptverantwortlich für den Hacker-Angriff soll ein 17-Jähriger sein. Er ist nicht der Einzige, den die US-Justiz zur Rechenschaft ziehen will. Gut zwei Wochen nach einer beispiellosen Hacker-Attacke auf Twitterkonten von Prominenten hat die Polizei einen 17-Jährigen als Hauptverdächtigen festgenommen. Gegen den "Drahtzieher" des Hacks lägen 30 Anklagepunkte vor, erklärte der Staatsanwalt Andrew Warren am Freitag im Bundesstaat Florida. Zwei weiteren jungen Männern werden von einer Staatsanwaltschaft in Kalifornien Mittäterschaft und ...

