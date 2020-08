Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Barrick Gold. Der Goldpreis kennt derzeit kein Halten. Die Marke von 2.000 US-Dollar ist in greifbarer Nähe. Das wirkt sich auch auf Barrick Gold positiv aus. Die Aktie peilt das nächste Hoch an. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.