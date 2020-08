Hypoport: Kräftiger Umsatzanstieg trotz Krise

Die Aktie von Hypoport (WKN: 549336 / ISIN: DE0005493365) kann die Mitte März gestartete Kurs-Rallye am Montagmittag fortsetzen. Zeitweise legen die Notierungen um mehr als drei Prozent zu, womit das Technologieunternehmen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft aktuell zu den stärksten Titeln im SDAX gehört.

Umsatzplus 21 Prozent

Für Kursauftrieb sorgen die neuesten Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2020, die am Montagmorgen veröffentlicht worden sind. So konnte der Umsatz in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 189 Mio. Euro verbessert werden.

Nettogewinn leicht verbessert

Ebenfalls um 21 Prozent legte der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zu, auf 30 Mio. Euro. Der Nettogewinn lag bei zwölf Mio. Euro und damit trotz der Corona-Pandemie und hoher Investitionen drei Prozent über dem Vorjahresergebnis.

