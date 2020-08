Unterföhring (ots) - Ob im Unfallklinikum in Ludwigshafen, bei den Rettungssanitätern in Frankfurt am Main oder bei der Feuerwehr in Berlin-Neukölln: Wenn jemand die 112 wählt, muss alles ganz schnell gehen. Rettungsdienste leisten jeden Tag Heldenhaftes - und werden nicht immer entsprechend geschätzt. Jeder achte Helfer hat bereits Erfahrungen mit Übergriffen gemacht. Die Corona-Pandemie hat den Fulltime-Job für alle Rettungssanitäter, Ärzte, Pfleger, Schwestern und Feuerwehrleute zusätzlich verändert. Die Reportage-Reihe "112 Notruf Deutschland" von SPIEGEL TV zeigt in drei Folgen, was diese Einheiten täglich erleben, wie sie arbeiten und mit welchen unglaublichen Szenarien sie konfrontiert sind:Die Helden auf den Straßen Frankfurts: Die Rettungssanitäter Christoph Grüne und Fraz Ahmad fahren seit Jahren auf demselben Rettungswagen in der Frankfurter City. Ihr tägliches Geschäft: Unfälle, Herzinfarkte, Schlägereien, immer wieder Alkoholopfer, und aktuell werden sie auch gerufen, um Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion zu helfen ... Da ist Vollschutz angesagt: mit Einmal-Overall, mehreren Paar Handschuhen, Maske, Brille und Kapuze.Lebensgefahr ist ihr Alltag: In der Notaufnahme des Unfallkrankenhauses Ludwigshafen arbeiten vor allem Spezialisten für Schwerstverletzte. Die Klinik ist eines der größten Zentren für Notfallmedizin in Deutschland. 40 Ärzte und 70 Pflegekräfte bilden ein Kompetenz-Team der besonderen Art. Ob Verkehrs- Arbeits- oder Freizeitunfall: Wo andere Kliniken an ihre Grenzen stoßen, läuft der "Emergency Room" von Ludwigshafen zu Hochform auf.Retter aus Leidenschaft: Das Einsatzgebiet der Männer der Feuerwache Berlin-Neukölln gilt auch ohne Feuer als Brennpunktviertel. Schwere Autounfälle, mögliche Brandstiftung, vermeintlicher Gasaustritt oder einsamer Tod in einer Messie-Wohnung - auch bei den Feuerwehrmännern rund um Brandoberinspektor Björn Heinz jagt ein Fall den nächsten."112 Notruf Deutschland" - ab 5. August 2020: 3 Folgen mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual & FictionDagmar BrandauTel. +49 89 9507-2185Dagmar.Brandau@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4668520