Essen (www.anleihencheck.de) - Die Corporate Spreads sind - gemessen am 5-jährigen Markit-iTraxx-Europe - gemäß unserer Erwartungen weiter gefallen, so die Analysten der National-Bank AG.Zuletzt seien die Spreads beim 5-jährigen Markit-iTraxx-Europe auf rund 60 Basispunkte gesunken. Hintergrund dieser Entwicklung dürfte vor allem der Umstand sein, dass die Zahl der Neuinfektionen trotz der Öffnung der Wirtschaft während der letzten zwei Wochen auch bis zuletzt strikt rückläufig gewesen sei. Zudem dürften die nunmehr zusätzlich beschlossenen Fiskalpakete innerhalb der südeuropäischen Peripherie für ein gutes Sentiment sorgen. In ihrem Hauptszenario erwarten die Analysten der National-Bank AG dann, dass sich die Credit-Spreads im Zuge der immer wahrscheinlicher werdenden Erholung in Europa weiter zurückbilden - auf Jahressicht könnten dann die alten Tiefststände in Angriff genommen werden. (Ausgabe vom 31.07.2020) (03.08.2020/alc/a/a) ...

