Die spanische Firma Urbet hat ihr neuestes Elektromotorrad Nura vorgestellt, das in diesem Monat auf den heimischen Markt kommt. Das E-Motorrad wird derzeit in China hergestellt, bald soll es aber eine Produktionslinie in Malaga geben. Die Urbet Nura, die mit einem A1-Führerschein gefahren werden kann, bietet eine Nennleistung von 8 kW (Spitzenleistung 15 kW) und eine Höchstgeschwindigkeit von 140 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...