Am 30.07. legte FACEBOOK (US30303M1027) als weltgrößter Betreiber sozialer Online-Netzwerke ("Social Medias") nachbörslich insgesamt sehr überzeugende Zahlen zum 2. Quartal vor, die in allen Bereichen die Analystenschätzungen deutlich übertrafen.Auch wenn die Bilanz des Werbegeschäfts von Facebook, aus dem der Konzern zu fast 100 % seine Umsatzeinnahmen generiert, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie im 2. Quartal auch einige leichte Schwachstellen aufwies, so reichte das insgesamt jedoch sehr solide Zahlenwerk berechtigter Weise dennoch aus, um nach der Zahlenvorlage einen deutlichen Aktienkurssprung um + 8 % auf fast 254 USD zu bewirken.Da die Aktie einen Bestandteil unseres Themendepots ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN darstellt und Facebook mit der sehr erfreulichen Ergebnisvorlage gerade auch ihre stärksten Social Media-Werbeplattform-Konkurrenten ALPHABET/GOOGLE (US02079K3059) und TWITTER (US90184L1026) im 2. Quartal weit in den Schatten stellte, werden wir diese Quartalszahlen wie auch die hiermit verbundene Aktienbeurteilung nun nachstehend näher darlegen.

