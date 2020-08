Die Wiener Börse hat am Montag leicht im Plus eröffnet. Der österreichische Leitindex ATX stieg im Eröffnungshandel um 0,12 Prozent auf 2.126,29 Punkte. Die europäischen Leitbörsen eröffneten ebenfalls etwas höher. Bei den Einzelwerten setzten die Aktien von Erste Group (plus 2,12 Prozent) und Andritz (minus 1,05 Prozent) nach ihren deutlichen Kursrückgängen vom Freitag nun zu einer Gegenbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...