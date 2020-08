Spanien bekommt das Thema "Corona" nicht in den Griff. Nachdem sich die iberische Halbinsel rund drei Monate im Ausnahmezustand befand, schießt die Zahl der Neuinfektionen bereits sechs Wochen später wieder rasant nach oben. Bitter für die spanische Tourismus-Branche und genauso bitter für den deutsch-britischen Reisekonzern TUI: So gibt TUI-England heute bekannt, dass die beliebten spanischen Destinationen weiterhin umflogen werden - und das mitten in der Hochsaison. Immerhin kommt mit einer aktuell ...

