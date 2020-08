EMX Royalty besitzt ein starkes Portfolio von Goldprojekten in Finnland, Schweden und Norwegen. Dieses umfasst 17 Edelmetallprojekte mit insgesamt rund 200.000 Hektar. Gold Line Resources ist unter anderen dabei in Zentralschweden ein wichtiger Partner.

Die Gold Line Region

Seit EMX Royalty (4,05 CAD, 2,55 Euro; CA36873J1075) mit Gold Line Resources zusammenarbeitet, kamen eine Reihe weiterer Goldprojekte zum Portfolio von EMX hinzu. Viele davon bilden sogenannte Unterportfolios. So werden neue Lizenzgebühren generiert. Gold Line Resources besitzt fünf insgesamt Projektgebiete in der Gold Line Region in Zentralschweden. Hier laufen die Arbeiten, um Ziele für Diamantbohrprogramme auszuwählen. EMX ist mit NSR-Gebühren in Höhe von 3 Prozent an den Projekten beteiligt und hält zudem Aktienanteile an Gold Line Resources. Somit profitiert EMX direkt über eine 3-prozentige Abgabe von einer zukünftigen Produktion sowie indirekt über dann zu erwartende Aktienkurssteigerungen des Partners.

Southern Gold Line-Projekte in Schweden

Entlang des Gold Line Trends in Zentralschweden arbeitet EMX an sechs aussichtsreichen Konzessionen. Diese Southern Gold Line Projekte umfassen mehr als 50.000 Hektar Land. Probeentnahmen aus von Gestein lassen zahlreiche Zonen mit goldführenden Flusssedimenten erkennen. Acht Partner besitzt EMX in diesen Regionen und hat sich so zu einer der führenden Explorationsgesellschaften dort entwickelt. Und EMX ist auch weiterhin auf der Suche nach lukrativen Gelegenheiten. So hat EMX neben den Gold Line Projekten sieben weitere neue Goldprojekte in Schweden, vier in Norwegen und drei in Südfinnland erworben. Hierfür sucht EMX nun nach Partnern.

Zu den neu erworbenen Projekten gehört das Goldprojekt Tromsø in Norwegen, dieses umfasst 21.400 Hektar Land. Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung dürften hier vorhanden sein. Dies zeigen Sedimentproben aus Flüssen sowie historische Daten. Auch liegt das Projekt in einem Grünsteingürtel, ähnlich denen in den benachbarten Ländern Schweden und Finnland.

Goldprojekte in Südnorwegen

Auch dort liegen die von EMX erworbenen zwei Projekte in einem Grünsteingürtel. Es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...