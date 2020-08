Anleger, die Nordex im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund zehn Prozent vorzeigen. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 9,68 EUR zu haben. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Nordex-Aktie. Einfach hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...