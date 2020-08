FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind mit deutlichen Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Positive Impulse lieferten bisher die Einkaufsmanager-Indizes, die auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung im 2. Quartal nach dem Lockdown hindeuten. So stieg in China der Caixin-PMI weiter an auf 52,8 und legte damit im expansiven Bereich weiter zu. Auch in Japan erholten sich Daten für den gebeutelten Industriebereich und verbesserten sich zumindest im negativen Bereich.

Aber auch in Europa überraschten die sogenannten PMIs. Frankreich und Deutschland lagen mit den zweiten Lesungen jeweils über der Erwartung. Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe erholte sich zudem in Spanien und liegt nun über der Wachstumsschwelle. Auch in Italien hat sich der Ausblick aufgehellt und spricht für einen zunehmenden Konjunkturoptimismus.

Ansonsten bestimmen weiterhin die Nachrichten um die steigende Anzahl der Covid-19-Infektionen und die Auswirkungen auf die globale Konjunktur das Geschehen. Deren Zahl nimmt rund um den Globus weiter zu, besonderes in den USA und Indien. In diesem Spannungsfeld legt der DAX legt im frühen Handel um 1,4 Prozent auf 12.482 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,8 auf 3.199 Punkte.

Negative Nachrichten gibt es dagegen aus den USA. Vor allem belastet, dass es noch immer keine Einigung im Parteienstreit um weitere Corona-Hilfen für Arbeitslose gibt. Das bisherige Programm mit einem 600-Dollar-Hilfsscheck pro Woche war am Freitag ausgelaufen. Aber auch die zwischen den USA und China angespannte Situation bleibt für die Marktstrategen der Helaba ein Thema. Zuletzt wurde bekannt, dass US-Präsident Donald Trump neben dem sozialen Netzwerk Tiktok auch chinesische Softwarefirmen insgesamt ins Visier nimmt.

Siemens Healthineers mit Gewinn- und Umsatzrückgang - aber mit Zukauf

Von Siemens Healthineers, Morphosys und Nordex gibt es kursbewegende Nachrichten. Mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang hat Siemens Healthineers das dritte Quartal abgeschlossen. Für das vierte Quartal geht man aber von einer deutlichen Besserung aus. Das bereinigte unverwässerte Ergebnis je Aktie in Q3 sank um 21 Prozent auf 0,30 Euro.

Die Siemens-Tochter will zudem Varian Medical System zu einem Preis von rund 16,4 Milliarden Dollar übernehmen. Dazu sollen sämtliche Aktien des Spezialisten für Krebsversorgung für 177,50 Dollar je Aktie in bar erworben werden. Mit Blick auf die Kapitalerhöhung geht es für die Aktie um 5 Prozent nach unten.

Um 15,4 Prozent steigen Nordex. Der Windturbinenhersteller plant den Verkauf seines europäischen Projektentwicklungs-Portfolios von 2,7 GW an RWE. Dieses umfasst Projekte in Frankreich, Spanien, Schweden und Polen. Der Zufluss an Barmitteln in Höhe von 402,5 Millionen Euro vor Kosten soll zur Stärkung der Kapitalstruktur verwendet werden.

Für die Aktie von Morphosys geht es um 4,6 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen in den USA eine erste FDA-Zulassung für Monjuvi erhalten hat. Der Wirkstoff soll später von Morphosys und Incyte in den Vereinigten Staaten gemeinsam vermarktet werden. Die Papiere von MTU reduzieren sich um 7,3 Prozent, hier liegen die Ertragszahlen teils deutlich unterhalb der Erwartung.

Heineken-Zahlen "enttäuschend"

Als "enttäuschend" bezeichnen Händler die Zahlen von Heineken (minus 1,6 Prozent). "Gerade vor dem Hintergrund der Hoffnungen, die nach den besseren Zahlen von AB Inbev aufgekommen sind, könnte das heute ziemlich negativ ankommen", kommentiert ein Händler. Denn die AB-Zahlen hätten auf eine Wiederbelebung der Getränkeumsätze nach Corona hoffen lassen, was sich aus den Heineken-Zahlen aber nicht erkennen lasse. Dazu habe Heineken einen Verlust ausgewiesen im ersten Halbjahr, während Analysten noch mit einem Gewinn gerechnet hatten. Und auch der Ausfall der Zwischendividende sei negativ.

Negative Nachrichten gibt es aus dem Bankensektor. Für die Aktie der Societe Generale geht es nach dem Nettoverlust in Höhe von 1,26 Milliarden Euro im 2. Quartal um 2,1 Prozent nach unten. Für die Analysten von Jefferies ist der deutliche Verlust einen Überraschung. Allerdings werde er durch hohe Einmalaufwendungen bedingt.

HSBC büßen x3,7 Prozent ein. Grund seien die hohe Risikovorsorge zwischen 8 und 13 Milliarden Dollar und Abschreibungen. Dadurch brach der Nettogewinn im ersten Halbjahr um 77 Prozent ein.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.199,20 0,78 24,88 -14,58 Stoxx-50 2.927,36 0,50 14,46 -13,98 DAX 12.482,00 1,37 168,64 -5,79 MDAX 26.351,53 0,61 159,71 -6,93 TecDAX 3.044,42 1,31 39,42 0,98 SDAX 11.842,63 0,81 94,86 -5,35 FTSE 5.908,27 0,18 10,51 -21,81 CAC 4.804,98 0,45 21,29 -19,62 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,52 0,01 -0,76 US-Zehnjahresrendite 0,54 0,01 -2,14 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Uhr Fr, 18:05 % YTD EUR/USD 1,1768 -0,07% 1,1758 1,1808 +4,9% EUR/JPY 124,56 -0,06% 124,55 125,01 +2,2% EUR/CHF 1,0798 +0,33% 1,0778 1,0769 -0,5% EUR/GBP 0,8994 -0,09% 0,8993 0,9000 +6,3% USD/JPY 105,86 +0,03% 105,93 105,86 -2,7% GBP/USD 1,3083 -0,00% 1,3075 1,3119 -1,3% USD/CNH (Offshore) 6,9819 -0,13% 6,9785 6,9834 +0,2% Bitcoin BTC/USD 11.209,01 +0,69% 11.201,51 11.418,76 +55,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,86 40,27 -1,0% -0,41 -31,0% Brent/ICE 43,15 43,52 -0,9% -0,37 -30,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.972,11 1.976,09 -0,2% -3,98 +30,0% Silber (Spot) 24,30 24,39 -0,4% -0,10 +36,1% Platin (Spot) 908,18 901,98 +0,7% +6,20 -5,9% Kupfer-Future 2,86 2,86 +0,0% +0,00 +1,5% ===

