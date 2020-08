Der IT-Riese Apple hat sich offenbar erneut durch eine Übernahme verstärkt. Dieses Mal wurde das US-Unternehmen in Kanada fündig.? Apple soll sich durch Zukauf in Kanada verstärkt haben? Mobeewave macht das iPhone zum Bezahlterminal? Samsung in die neue Apple-Firma investiertApple hat abermals auf dem Startup-Markt zugeschlagen. Angaben von Bloomberg zufolge hat das Unternehmen Mobeewave gekauft und nimmt damit möglicherweise das Geschäft des US-Konkurrenten Square ins Visier.Online-Payment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...