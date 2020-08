Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten waren die Kursbewegungen im Rahmen der Sommerpause sehr überschaubar, so die Experten von Union Investment.Die mit der Zunahme der Corona-Infektionen einhergehende Unsicherheit habe die Anleger aber wieder zu sicheren Staatspapieren greifen lassen. Steigende Anleihekurse und damit einhergehende leicht rückläufige Renditen hätten das Handelsgeschehen geprägt. Sowohl in den USA als auch in Deutschland seien leicht nach unten verschobene Zinskurven zu beobachten gewesen. Der Renditerückgang habe je nach Laufzeit zwischen vier und zehn Basispunkten gelegen. In der südeuropäischen Peripherie hätten sich die Risikoprämien etwas ausgeweitet, was aber im Wesentlichen auf die abwärts gerichtete Renditebewegung der Bundesanleihen zurückzuführen gewesen sei, denn in der Peripherie sei der Renditetrend eher seitwärts bis leicht abwärtsgerichtet gewesen. (Ausgabe vom 31.07.2020) (03.08.2020/alc/a/a) ...

