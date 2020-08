Centerra Gold Inc. gab am Freitag die Ergebnisse des zum 30. Juni 2020 geendeten Quartals bekannt. Der Nettogewinn belief sich demnach während der drei Monate auf 80,7 Mio. $ bzw. 0,27 $ je Aktie (Q2 2019: 33,4 Mio. $ bzw. 0,11 $ je Aktie). Der adjustierte Nettogewinn erreichte 97,8 Mio. $ bzw. 0,33 $ je Aktie (Q2 2019: 33,4 Mio. $ bzw. 0,11 $ je Aktie).



Der Umsatz des Unternehmens erreichte im Juniquartal 412,7 Mio. $ und stieg damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21% an (Q2 19: 340,5 Mio. $).



Im zweiten Quartal 2020 produzierte Centerra 219.692 Unzen Gold und 19,1 Mio. Pfund Kupfer. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus der Goldproduktion um 10% und einem Minus bei der Kupferproduktion um 7%.



Die All-In Sustaining Costs betrugen im Juniquartal auf Beiproduktbasis 804 $ je verkaufter Unze Gold (Q2 19: 716 $/oz).



