Nordex-Aktie im Höhenflug: Dieser Deal mit RWE sorgt für Kursfantasie

Bei der Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554)-Aktie sorgte ein möglicher Verkauf eines Projektentwicklungs-Portfolios am Montagvormittag für einen kräftigen Kurssprung nach oben. Die Aktie des Windkraftanlagenbauers notiert zeitweise mit über 14 Prozent in der Gewinnzone und führt damit die Gewinnerlisten im TexDAX und im SDAX an.

Projektportfolio soll verkauft werden

Nordex will das aktuell positive Marktumfeld, das dem Unternehmen zufolge von hohem Investoreninteresse an in der Entwicklung befindlichen Projekten geprägt ist, nutzen, um ein Projektportfolio zu verkaufen. Im Zuge dessen hat Nordex den Verkauf seines europäischen Projektentwicklungs-Portfolios von 2,7 Gigawatt (GW) an RWE bekanntgegeben.

Der Fokus des Portfolios liegt mit rund 1,8 GW auf Windenergieprojekten verschiedener Reifestufen in Frankreich. Aber auch Photovoltaik-Projekte im Volumen von 0,1 GW sind im Portfolio enthalten.

