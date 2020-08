Am Sonntag sorgte der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers für großes Aufsehen. Für 16,4 Milliarden Dollar will die Siemens-Tochter den US-Konzern Varian übernehmen - die größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens. Das eröffnet neue Möglichkeiten, es wird allerdings auch eine Kapitalerhöhung nötig. Das drückt auf die Stimmung der Anleger.Finanzieren will Siemens Healthineers die Übernahme etwa zur Hälfte über Kredite und zur anderen Hälfte über neues Eigenkapital. Die Mutter Siemens ...

