Unterföhring (ots) - 3. August 2020. Der Berg ruft? "Wer sieht das denn?!" ruft lauter. Hans Sigl doktort mit Laura Karasek in der Show-Quiz-Show am Dienstagabend auf ProSieben an Ruth Moschners Fragen herum. Sind der "Bergdoktor" und das Allroundtalent aufmerksamer als ihre Kontrahenten: Comedian Chris Tall und Moderatorin Viviane Geppert?In "Wer sieht das denn?!" sehen die beiden prominenten Rateteams aberwitzige und spektakuläre Performances. Doch nach den Auftritten wird es erst richtig ernst für die vier Promis: Ruth Moschner stellt ihnen Fragen zu den Acts. Wer hat sich nicht vom Show-Feuerwerk blenden lassen? Wer hat sich die richtigen Dinge gemerkt und kann sich an die meisten Details erinnern? Keiner weiß im Vorfeld, welche Frage gestellt wird. Oder bezieht sich die Frage gar nicht auf den Auftritt?"Wer sieht das denn?!", am Dienstag, 4. August 2020, um 20:15 Uhr auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyNathalie GalinaTel. +49 89 9507-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJasmina WeissTel. +49 89 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4668823