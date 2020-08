Hypoport (WKN: 549336) knüpft im ersten Geschäftshalbjahr an seine zahlenmäßig beachtliche Wachstumsdynamik an mit einem Umsatzanstieg von 21 Prozent auf 189 Millionen Euro. Die Aktie springt nach der News um +2,75% auf 410,50 Euro. Die Corona-Krise bekam Hypoport "nur leicht in einzelnen Geschäftsmodellen zu spüren", wie es heute morgen mitteilte. Besonders wachstumsfreudig zeigten sich seit Jahresbeginn die Geschäfte rund um die Immobilienplattform, die ihre Erlöse um 28 Prozent auf 26,7 Millionen ...

