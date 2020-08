BYD hat zehn Elektrobusse an den ÖPNV-Betreiber Tüke Busz in der ungarischen Stadt Pécs ausgeliefert. Die Fahrzeuge wurden ebenfalls in Ungarn gebaut, genauer gesagt im BYD-Werk Komárom. Von dem Werk aus, ganz im Norden des Landes gelegen, bedient der chinesische Hersteller zahlreiche europäischen Märkte. Über die Grenze mussten die zehn Fahrzeuge in diesem Fall nicht gebracht werden, stattdessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...