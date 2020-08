In der Zeit zwischen Mitte 2016 und Anfang dieses Jahres hielt sich der Kursverlauf von Newmont innerhalb einer Seitwärtsbewegung zwischen grob 30,00 und in der Spitze 46,07 US-Dollar auf. Erst als der Goldpreis zu Beginn dieses Jahres bedingt durch die Corona-Pandemie dynamisch an Wert zugewonnen hatte, konnte auch Newmont spürbar zulegen und stieg in der abgelaufenen Woche ein Rekordhoch von 70,30 US-Dollar an. Doch mittlerweile scheint die Luft kurzfristig raus zu sein, an den 2011'er Hochs könnte sich durchaus eine Pullback-Bewegung einstellen und die recht stark überkaufte Situation etwas abbauen. Ein Abpraller wird daher stark favorisiert und eröffnet dadurch neue Handelsansätze.

Pullback wahrscheinlich

Nicht nur aufgrund der Widerstandszone bestehend aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...