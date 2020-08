Die Auswirkungen der Pandemie waren ab Mitte März 2020 mit dem Abbruch bzw. der Verschiebung internationaler Sportereignisse deutlich spürbar. In dieser Phase blieb jedoch die Nachfrage an alternativen Wett-Angeboten nahezu ungebrochen, wonach die Kunden des bet-at-home AG (ISIN: DE000A0DNAY5) Konzerns auf eSports und Randsportarten auswichen. Mit der schrittweisen Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den nationalen europäischen Fußball-Ligen im Laufe des Mai und der Verschiebung wesentlicher Events wie zum Beispiel Champions League oder Europa League werden die üblicherweise umsatzschwachen Sommermonate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...