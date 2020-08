Mynaric AG teilt Aufnahme von Fremdkapital mitDGAP-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme Mynaric AG teilt Aufnahme von Fremdkapital mit03.08.2020 / 12:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad hoc: Mynaric AG teilt Aufnahme von Fremdkapital mitGilching, 03. August 2020 - Der Vorstand der Mynaric AG (ISIN: DE000A0JCY11 / WKN: A0JCY1) hat unter teilweiser Ausnutzung der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 12.06.2020 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen ("Bedingtes Kapital 2020/II") eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 5.000.000 begeben.Die Wandelschuldverschreibung wurde von einem qualifizierten Investor gezeichnet. Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit bis 31.12.2020 und einen festgesetzten Wandlungspreis je neuer Aktie von EUR 56,00. Im Fall einer vollständigen Wandlung würden ca. 2,9 % des derzeitigen Grundkapitals ausgegeben.Zusätzlich wurde ein Darlehen in Höhe von EUR 2.5 Millionen aufgenommen, sodass der Gesellschaft in Summe EUR 7,5 Millionen Fremdkapital zufließen.Die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG war für beide Kapitalmaßnahmen als Sole Lead Manager tätig.03.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Mynaric AG Dornierstr. 19 82205 Gilching Deutschland Telefon: +49 8105 7999 0 E-Mail: comms@mynaric.com Internet: www.mynaric.com ISIN: DE000A0JCY11 WKN: A0JCY1 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1108249Ende der Mitteilung DGAP News-Service1108249 03.08.2020 CET/CEST