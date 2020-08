Märkte um 12: DAX im Aufwind - Siemens Healthineers plant Milliardenübernahme

Der DAX legt am Montagmittag zeitweise um über ein Prozent zu und notiert damit im Bereich der 12.400er-Marke. Sollte sich die Aufholbewegung fortsetzen, dürfte schon in Kürze die wichtige 13.000er-Marke in Angriff genommen werden. Ein Ausbruch nach oben würde ein neues Kaufsignal bedeuten und den Weg freimachen bis zum Allzeithoch vom Februar bei 13.795 Punkten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,1% 12.448 MDAX +0,6% 26.339 TecDAX +1,3% 3.043 SDAX +0,5% 11.806 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.191

Am Montagmittag haben im DAX 28 Titel gewonnen und nur zwei verloren. Der mit Abstand stärkste Verlierer war die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0). Für den Kurs geht es zeitweise um über acht Prozent nach unten. Der Einbruch des Flugverkehrs hat dem Triebwerksbauer ein insgesamt schwaches zweites Quartal eingebrockt. Der operative Gewinn brach stärker ein als erwartet worden ist.

