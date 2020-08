In der Coronakrise hat die Anzahl der kontaktlosen Zahlungen in Deutschland stark zugenommen. Auch mit dem Smartphone wird häufiger bezahlt als noch im letzten Jahr. 75 Prozent aller Deutschen haben schon einmal kontaktlos bezahlt. Ein Jahr zuvor lag der Wert bei nur 55 Prozent. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die von dem Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von Visa durchgeführt wurde. Diejenigen, die kontaktlos bezahlen, tun das jetzt auch häufiger als noch im letzten Jahr: 64 Prozent der Befragten gaben an, mindestens einmal ...

