Wien (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Woche wurden BIP Schnellschätzungen für das zweite Quartal in der Eurozone veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der allgemein erwartete historisch einzigartige Einbruch der Wirtschaftsleistung sei somit offiziell dokumentiert. Die veröffentlichten Ergebnisse seien in Frankreich (-13,8% p.q.), Italien (-12,4% p.q.) und Österreich (-10,7% p.q.) ein wenig besser ausgefallen als erwartet. In der Eurozone (-12,1% p.q.) und Belgien (-12,2% p.q.) habe das Resultat weitgehend dem Konsens entsprochen, dagegen sei die Wirtschaftsleistung in Deutschland (-10,1% p.q.) und Spanien (-18,5) noch stärker eingebrochen als befürchtet. ...

