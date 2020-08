Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch in dieser Woche wird wieder eine ganze Menge an Bekanntgaben neuer Konjunkturindikatoren das Geschehen auf den Finanzmärkten mitbestimmen, so die Analysten der Nord LB.Die erste Woche eines neuen Monats liefere traditionell die Highlights wie den ISM PMI und den US-Arbeitsmarktbericht. Die wohl wichtigste amerikanische Stimmungsumfrage würden die Analysten heute Nachmittag um 16:00 Uhr mit einem (nahezu) stabilen Wert bei 52,5 Punkten erwarten. Damit werde zwar für den gewerblichen Sektor der US-Volkswirtschaft eine Expansion angezeigt, angesichts des Einbruchs im Frühjahr scheine aber ein richtiger Schwung noch nicht aufzukommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...