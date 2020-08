Für Shortseller Jim Chanos ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Aktienmarkt vor die Wand fährt. In einem Bericht des Finanzportals "finanzen.net" vom Freitag hat er sich kritisch über den Aktienmarkt geäußert. Die Statements stammen aus einem Interview des Shortsellers mit der "Financial Times". Demnach gibt es laut Chanos zunehmend Indizien, die auf ein baldiges Ende des Bullenmarktes hindeuten.Paradebeispiel für alles, was schief läuftIm Zentrum seiner Kritik stehen Elon Musk und die Tesla-Aktie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...