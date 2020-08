Der Abgesang auf die Thrid-Party-Cookies ist inzwischen nicht mehr zu überhören. Nach anderen Browserherstellern hat jetzt auch Google für Chrome konkrete Transparenzmaßnahmen vorgestellt. Dass nach Mozilla und Apple auch Google in Zukunft auf die Third-Party-Cookies verzichten will, ist eine Entwicklung, die bereits länger thematisiert wurde. Jetzt hat das Unternehmen angekündigt, die ersten Trust-Tokens in Kooperation mit den Developern zu testen. Man wolle so einerseits den Bedürfnissen der Werbekunden gerecht werden, aber auch die Wünsche der Nutzer respektieren, erklärt das ...

